Saut à ski : rupture des ligaments croisés pour Julia Clair

Le destin est cruel pour Julia Clair. La Vosgienne, victime d'une chute à la réception d'un saut sur le tremplin de Courchevel, a passé une IRM qui a révélé une rupture du ligament croisé d'un genou. Sa saison est donc d’ores et déjà terminée.

Ce n’est pas la première fois que la championne de France en titre (24 ans) se blesse sérieusement. Lors de l'hiver 2015-2016, à Courchevel, déjà, Clair avait subi un premier coup d'arrêt. Suite à une violente chute, elle s’était fracturée la clavicule et l'humérus (double fracture de la clavicule et de l’humérus sur le côté droit), blessure qui l'avait tenue éloignée des tremplins pendant dix mois et privée de la saison suivante. Ainsi, elle n’avait pas pu défendre ses chances dans l'espoir de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Pyeongchang.