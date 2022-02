Short track

Pékin 2022 - Short Track - Daeheon Hwang prend sa revanche sur le 1500m : revivez sa finale en vidéo

Pékin 2022 - Short Track - Disqualifié en demi-finales du 1000m, Daeheon Hwang a pris sa revanche sur le 1500m. Le Sud-Coréen a décroché l'or en prenant la tête d'une finale à 10 participants à 8 tours de la fin pour ne plus la lâcher. Revivez sa course en vidéo et surtout n'oubliez pas de suivre les Jeux Olympiques de Pékin en intégralité sur Eurosport !

00:02:23, il y a 7 heures