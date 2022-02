Short track

Pékin 2022 - Short Track - Pas de demies pour Quentin Fercoq : revivez sa course en vidéo

Pékin 2022 - Short Track - Pas de demi-finales pour Quentin Fercoq. Pourtant troisième meilleur temps des quarts de finale, le Français n'a pas réussi à finir dans les deux premiers de sa série et s'arrête là à Pékin. Retrouvez malgré tout sa course en vidéo et surtout, n'oubliez pas de suivre les Jeux Olympiques de Pékin en intégralité sur Eurosport !

00:01:42, Hier à 16:19