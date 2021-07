Skateboard

Jeux Olympiques Tokyo - Le top 5 des figures les plus spectaculaires de la première finale olympique de l'histoire

JEUX OLYMPIQUES TOKYO - Yuto Horigome a remporté la première médaille d'or de l'histoire du skateboard en street aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le Japonais a signé trois des cinq plus beaux tricks de l'épreuves. Retrouvez notre top 5 des plus belles figures de la compétition avec également celles de Kelvin Hoefler, 2e, et Jagger Eaton, 3e.

00:01:18, il y a 2 heures