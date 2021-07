Aujourd'hui, Eurosport dévoile "Reaching the Sky", un documentaire exclusif de 45 minutes à retrouver sur l'appli Eurosport et sur Eurosport.fr, à travers l'Europe. Des coulisses de sa préparation aux confessions de ses proches et des personnalités du monde du skateboard, ce documentaire retrace le parcours de la jeune skateuse de 12 ans, Sky Brown, qui vise la gloire aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, un an après son accident à l'entraînement.

«Reaching the sky» retrace le parcours de la jeune fille de 12 ans, qui est passée du statut de baby boarder à celui d'espoir de médaille d'or olympique. Le film de 45 minutes comprend des séquences inédites de moments en famille, d'entraînements de skateboard et de séances de surf, donnant un aperçu unique de la vie et de la personnalité de cette jeune athlète talentueuse, dont les compétences, la résilience et l'ambition ne reflètent en aucun cas son âge. L'occasion également de revenir sur le combat de Sky Brown après avoir subi de graves blessures lors d'un accident d'entraînement, en mai 2020.

Dans le documentaire, la prodige parle sans détour de sa vie, de son héritage, de l'accident d'entraînement et de son ambition de remporter l'or olympique pour l'équipe de Grande-Bretagne dans la discipline féminine du Park, qui aura lieu le mercredi 4 août au Ariake Urban Sports Park. Sky Brown est actuellement classée troisième au classement général mondial et sera la plus jeune athlète britannique à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Ce film a été tourné aux États-Unis, au domicile de Sky Brown sur la côte ouest, et au cœur de lieux magnifiques en Californie et au Texas. Au cours du documentaire, de grands noms du skateboard et du surf mondial - parmi lesquels le n°1 mondial du skate Nyjah Huston et le légendaire surfeur Rob Machado - partagent leurs impressions sur ce jeune phénomène inspirant, qui, selon Huston, représente l'avenir du skateboard.

Sky Brown, la jeune prodige du skateboard britannique et mondial Crédit: Eurosport

"Je suis très heureuse que des personnes de tant de pays puissent regarder "Reaching the Sky" sur Eurosport et discovery+. C'était très amusant à filmer et j'ai pu faire des choses vraiment cool. S'entraîner avec Nyjah Huston, c'était dingue, il est incroyable, et surfer avec Rob Machado, c'était irréel, il est si élégant et si bon. J'étais très jeune lors des derniers Jeux Olympiques et je n'ai pas vraiment regardé, alors je suis très excitée pour Tokyo. Je veux participer aux Jeux Olympiques pour inciter les filles à aller sur le terrain. J'espère que lorsqu'elles me verront, une petite fille comme elles, aller très haut, elles penseront qu'elles peuvent le faire aussi. J'espère obtenir l'or, c'est mon rêve, mais si ce n'est pas le cas, je serai quand même présente aux Jeux Olympiques et c'est vraiment cool", a notamment expliqué la jeune superstar du skateboard.

Sky Brown, qui est également une surfeuse accomplie, révèle en exclusivité dans le documentaire qu'elle envisage de concourir dans deux disciplines à Paris 2024 : "J'aime autant le surf que le skateboard. Aux Jeux Olympiques de Paris 2024, je veux faire du surf et du skateboard."

Sky Brown, la jeune prodige du skateboard britannique et mondial, évoque sa passion pour le surf dans "Reaching the Sky" Crédit: Eurosport

Pour Scott Young, Head of Sports Production and Content, Discovery Sports, "Sky Brown est une jeune athlète extrêmement talentueuse dont les compétences époustouflantes, l'intrépidité et la personnalité font d'elle une véritable star, avec un rêve incroyable. Son histoire est captivante et nous sommes ravis d'avoir pu collaborer avec Sky sur le documentaire "Reaching the Sky". Ce documentaire unique retrace l'incroyable ascension de Sky Brown vers le succès et comprend des images exclusives dans les coulisses de son parcours difficile vers les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Les fans pourront suivre les performances de Sky Brown lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sur Eurosport, diffuseur officiel de l'événement."

A propos de Sky Brown

Née à Miyazaki, au Japon, Sky Brown est le plus jeune skateuse professionnel du monde. Sky Brown, qui aura 13 ans le 7 juillet, a une mère japonaise et un père britannique et la famille partage son temps entre le Japon et les États-Unis. Sélectionnée dans l'équipe britannique à Tokyo 2020, Sky Brown sera le plus jeune olympienne britannique de l'histoire. Sky Brown est également active sur les médias sociaux, avec plus de 600000 followers sur Instagram et 29 millions de vues sur YouTube.

Sky Brown, la jeune prodige du skateboard britannique et mondial, en plein entraînement Crédit: Eurosport

