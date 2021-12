Entame manquée. La championne olympique Perrine Laffont n'a pris que la 4e place de la première épreuve de la Coupe du monde 2021-2022 de bosses, samedi à Ruka (Finlande). Une épreuve remportée par l'Américaine Olivia Giaccio.

Quadruple tenante de la Coupe du monde et victorieuse de quatre courses sur cinq la saison dernière, la Française (23 ans) a réussi le meilleur temps en finale mais échoue au pied du podium avec 76,57 points, Giaccio s'imposant avec un total de 78,51 points devant l'Australienne Jakar Anthony (78,17) et l'Américaine Kai Owens (76,61).

Cavet pas en finale, Kingsbury au rendez-vous

C'est la première fois depuis janvier 2018 que Laffont n'intègre pas le "Top 3" d'une course en Coupe du monde. Chez les hommes, l'ouverture de la saison n'a pas non plus souri aux Français.

Benjamin Cavet, vice-champion du monde, n'a pas atteint la finale, la victoire revenant au roi de la discipline, le Canadien Mikael Kingsbury, médaillé d'or olympique en 2018 et vainqueur de la Coupe du monde depuis 2012.

