Cette fois, Perrine Laffont a retrouvé le sourire. Et il y a de quoi. Un mois et demi après ses larmes à Pékin et une quatrième place en finale des bosses aux Jeux Olympiques, la Française a remporté le cinquième globe de cristal de sa carrière ce vendredi du côté de Megève. Impériale, elle a gagné la course individuelle pour ainsi empocher son quatrième succès de la saison, le vingt-cinquième de sa carrière en Coupe du monde. Avec un run à 86,86 points, L'Ariégeoise a devancé Jakara Anthony (86,43 pts) et la Japonaise Anri Kawamura (82,54 points).

Mais ce n'est pas tout, puisque Laffont en a également profité pour rafler le petit globe de la spécialité. Ce samedi, elle peut (encore) ajouter deux lignes à son palmarès lors de l'épreuve de duel en empochant le gros globe, même si elle pointe encore à 39 points de Jakara Anthony, et le petit globe de la spécialité. Histoire de marquer un peu plus l'histoire de sa discipline.

Chez les messieurs, Benjamin Cavet a pris la cinquième place d'une épreuve dominée par le Canadien Mikael Kingsbury, qui décroche le globe de spécialité. Le Japonais Ikuma Hirishima et le Suédois Walter Wallberg complètent le podium de Megève.

