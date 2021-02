Belle journée pour les Français aux Mondiaux de Idra Fjall. S'il ne rêvait que d'un deuxième titre mondial, François Place, champion du monde et vainqueur des qualifications, a dû s'incliner d'un rien en finale face au Suisse Alex Fiva. Statistique incroyable : avec cette médaille d'argent, le skieur de 31 ans décroche sa 3e breloque en autant de participations aux Championnats du monde et complète sa collection après le bronze en 2017 à Sierra Nevada (Espagne) et l'or en 2019 à Solitude (Etats-Unis). Il compte désormais autant de podiums aux Mondiaux qu'en Coupe du monde. Le Suédois Erik Mobaerg a décroché le bronze.

Dans la course féminine, Alizée Baron a décroché la médaille de bronze, comme en 2019, derrière la Suédoise Sandra Naeslund et la favorite suisse Fanny Smith. Un podium quasi inespéré il y a encore quelques mois pour la skieuse de 28 ans, victime de plusieurs blessures au dos l'éloignant pendant plus d'un an et demi de toutes compétitions.