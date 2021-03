Ski acrobatique

Laffont : "Plus de femmes dans le sport !"

INSPIRANTES - Perrine Laffont, championne olympique et récente lauréate de l’épreuve de ski de bosses en simple aux championnats du monde, revient sur son parcours et les personnes qui l'ont inspirée. Elle donne aussi ses conseils aux jeunes générations et explique ce qu'elle ferait si elle avait une baguette magique. (Réal : Hadrien Hiault)

00:02:47, il y a 14 minutes