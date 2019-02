Mondiaux 2019 de freestyle : Kevin Rolland décroche l'argent en ski halfpipe

En tête de la finale jusqu'au dernier run avec un score de 93,80, le Savoyard de 29 ans a finalement été dépassé par l'Américain Aaron Blunck (94,20). Le Canadien Noah Bowman (91,60) complète le podium. Champion du monde en 2009, Rolland, également médaillé de bronze aux JO de Sotchi en 2014 et triple vainqueur des X-Games d'hiver, ajoute une nouvelle médaille à son palmarès.L'autre Français présent en finale Thomas Krief a, lui, pris la 6e place (87,00).

Cinq médailles pour les Bleus

Cette nouvelle médaille tricolore porte à cinq le total de la France à ces Mondiaux après l'or de François Place (skicross) et de Tess Ledeux (ski big air) et le bronze d'Alizée Baron (skicross) et de Perrine Laffont (ski de bosses). Chez les femmes, la prodige estonienne de 16 ans Kelly Sildaru a remporté son premier titre mondial en réalisant le meilleur score lors de son dernier passage (95,00). Sildaru devance la championne olympique canadienne Cassie Sharpe (94,40) et l'Américaine Brita Sigourney (90,60).