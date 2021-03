Stupeur au Kazakhstan. Après une journée de lundi idyllique qui les avait vus décrocher l'or et l'argent sur les bosses individuelles, Perrine Laffont et Benjamin Cavet sont tombés sur un os à Almaty, à l'occasion des bosses parallèles. Les deux fers de lance de la délégation tricolore ont respectivement été éliminés dès les quarts de finale et les 32e de finale.

Double tenante du titre, la skieuse des Monts d'Olmes était en quête d'un triplé inédit en bosses parallèles. Alors qu'elle avait parfaitement négocié son huitième de finale face à la Japonaise Hinako Tomitaka, la championne olympique est partie à la faute lors de la deuxième partie du parcours de son quart de finale face à la Russe Viktoriia Lazarenko. Cette dernière a d'ailleurs décroché la médaille d'argent, battue par sa compatriote Anastasia Smirnova. A 18 ans seulement, la jeune Russe ainsi son premier sacre mondial, quelques heures après sa belle médaille de bronze en individuel.

Avec une breloque chacun à l'issue de ces Mondiaux, Perrine Laffont et Benjamin Cavet ont déjà les yeux tournés vers la dernière étape de la Coupe du monde, qui se tiendra ce week-end, toujours à Almaty. Déjà assurée du globe de la spécialité, l'Ariégeoise devrait, sauf surprise, remporter le classement général pour la troisième année consécutive. Pour Benjamin Cavet, ce week-end sera l'ultime opportunité pur décrocher le globe de cristal. Le skieur de Châtel pointe actuellement à 18 longueurs de l'Australien Matt Graham.

