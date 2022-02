Ski acrobatique

"C'est un sport à jugement et malheureusement, on voit ça un peu tous les jours"

JEUX OLYMPIQUES - Notre consultante Clémence Grimal analyse la performance de Tess Ledeux en finale du Big Air et compare les sauts de la Française et de son adversaire chinois Eileen Gu, titrée devant elle. "Je n’aurais pas aimé être juge à ce moment-là non plus mais j’aurais porté Tess un peu plus haut", affirme-t-elle. Suivez les Jeux Olympiques en intégralité sur Eurosport.

00:02:51, Hier à 06:37