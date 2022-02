"Petit, il rêvait grand" et depuis il a tout gagné: le Canadien Mikaël Kingsbury, meilleur skieur de bosses de l'histoire, affiche une longévité insolente et rêve de nouveau d'or olympique lors de la finale des JO 2022 programmée samedi. Les statistiques du Québécois de 29 ans donnent le tournis: champion olympique en 2018 et médaillé d'argent en 2014, neuf globes de cristal consécutifs de N.1 mondial, six titres de champion du monde et 69 victoires en Coupe du monde - un record qu'il ne cesse d'améliorer...

Alors si ce perfectionniste possède depuis ses 19 ans le titre de plus jeune skieur à avoir remporté le globe de cristal, ce qui impressionne le plus c'est sa longévité. Et cet hiver, il a l'occasion d'entrer encore un peu plus dans l'histoire de son sport. "C'est facile pour moi d'être motivé tous les matins, car je trouve que j'ai le plus beau job au monde", explique dans un entretien à l'AFP Mikaël Kingsbury, tout sourire, qui dit ne ressentir aucune lassitude et avoir toujours la "même envie". "Ce qui me plait en ski de bosses, c'est qu'il n'y a pas de perfection donc tu peux toujours avoir de nouveaux objectifs", confie le skieur des Deux-Montagnes.

Un bosseur acharné

Et s'il parle beaucoup de son plaisir à être sur les skis et dans les airs, c'est aussi un bosseur acharné. "Petit, il pouvait passer des heures à regarder les sauts des champions et à me les expliquer dans le détail", raconte sa mère Julie Thibaudeau, qui se souvient de son envie dès le plus jeune âge : "Petit, il rêvait grand". A l'époque, de nombreux champions de la discipline sont déjà canadiens, et même québecois, comme Jean-Luc Brassard et Alexandre Bilodeau, sacrés champions olympiques en 1994 pour le premier, 2010 et 2014 pour le second.

Le champion continue aujourd'hui encore à passer de longues heures à analyser les vidéos. "Les miennes mais aussi celles de mes adversaires", confie-t-il. "Je suis capable de travailler plus fort que tout le monde et j'aime tout le processus qui vient avec les victoires comme le travail des stratégies avec les entraîneurs."

Mordu de sport dès tout petit, Mikaël Kingbsury, grand fan de hockey et de l'équipe des Canadiens de Montréal, a longtemps joué au baseball. "Petit à petit, je suis tombé en amour avec le sport et puis j'ai regardé les JO de Salt Lake city en 2002 et c'est vraiment de là que vient mon rêve de devenir champion olympique", raconte-t-il.

Toujours là en 2026 ?

Ce sera chose faite à PyeongChang en 2018. Une année cruciale dans sa carrière, celle qui lui permet de confirmer qu'il est le plus grand skieur de bosses de l'histoire. En signant sa 47e victoire en Coupe du monde à Deer Valley, il fait tomber le record de succès sur le circuit mondial précédemment co-détenu par Hannah Kearney et Donna Weinbrecht.

Chez les hommes, le record précédemment établi à 28 par le Français Edgar Grospiron était déjà tombé depuis bien longtemps. La saison 2020-21 est quasiment le seul accroc de sa carrière : deux vertèbres fracturées à l'entraînement l'empêchent de débuter la saison et de remporter un dixième globe de cristal consécutif.

Mais il parvient tout de même à étoffer son palmarès: pour la deuxième fois d'affilée, le Québécois réalise le doublé aux Championnats du monde d'Almaty en remportant les deux titres en jeu, l'épreuve de bosses parallèles n'étant pas olympique. "Il carbure aux records pour aller chercher des trucs que les gens n'ont jamais faits dans le sport", confirme Michel Hamelin, son entraineur fasciné par son envie. "Il est passionné, quand il skie, c'est encore un enfant. La difficulté pour moi, c'est de trouver des challenges pour lui parce qu'il pulvérise tous les records."

"Il est impressionnant, c'est un vrai génie du ski de bosses", confirme l'ex-champion de la discipline Jean-Luc Brassard. "En plus, il aime la pression, les défis et il a de bons adversaires qui l'obligent à se dépasser." Et Kingsbury, au lieu de songer à la retraite, se voit bien poursuivre encore jusqu'aux prochains Jeux, en 2026 : "Gagner aux JO, c'est spécial, c'est mon plus beau souvenir!Alors ce serait le fun de gagner plusieurs fois !"

