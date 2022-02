Son aventure est de celles qui imposent le respect et l’admiration. Presque revenu d’entre les morts, l’Américain Colby Stevenson, qui a décroché mercredi la médaille d’argent en big air, seulement devancé par le Norvégien Birk Ruud, a accompli une performance que peu- voire aucun -de médecins lui auraient prédit, il y a près de 6 ans, après un terrible accident qui a failli lui coûter la vie.

Ad

En mai 2016, tout juste majeur, le skieur s’endort au volant sur une route de l’Idaho, et perd le contrôle de son véhicule. Sauvé de justesse, le natif de Portsmouth (dans le New Hampshire), est placé en coma artificiel pendant trois jours, est pour cause : la liste de ses blessures est impressionnante. Victime d’une trentaine de fractures crâniennes (orbite de l’œil, mâchoire), touché au cou et aux côtes, il a dû subir deux opérations chirurgicales dont une pour insérer une plaque de titane de son crâne, avant d’être hors de danger.

Pékin 2022 Une belle frayeur mais Ledeux va en finale du Slopestyle IL Y A UNE HEURE

Forcément, après un tel traumatisme, le corps médical ne berce pas trop d’illusions l’athlète désormais âgé de 24 ans : il n’a que de très faibles chances de pouvoir un jour recommencer le ski acrobatique au plus haut niveau. "La guérison est une longue route que vous devez prendre jour après jour, a confié Stevenson au média américain Today, revenant sur son long parcours. Cela vous apprend à être reconnaissant pour toutes les petites choses de la vie".

Ruud est entré dans l'histoire : le Top 3 des meilleurs runs de la finale du big air

Le choc et tous les efforts qui ont dû être consentis par l’Américain pour revenir à cette hauteur sont désormais derrière lui : "Je ne me concentre pas vraiment là-dessus. C’est quelque chose qui appartient au passé, mais revenir de cela et être capable de skier à nouveau à un haut-niveau… Je me sens très chanceux d’être en capacité de faire ça", a-t-il indiqué sur le site officiel des Jeux de Pékin.

Car les écueils ont été nombreux pour Stevenson, privé des Jeux de Pyeongchang en 2018 car touché à l’épaule : "J’ai eu le cœur brisé en 2018 (…). J’ai dû regarder tous mes potes s’élancer. Mais ça reste une période intéressante de ma vie. Aujourd’hui, être ici et faire partie de l’équipe olympique est un honneur en soi", savoure celui qui a même sorti un court-métrage sur son accident et son retour à la compétition.

C’est mon premier podium en Big Air, et je le fais aux Jeux Olympiques. C'est incroyable

Dont l’exploit est d’autant plus notable que le big air n’est pas la spécialité de Colby Stevenson, plus à l’aise en slopestyle, où il a décroché la médaille d’argent lors des championnats du monde de ski acrobatique l’an passé. "Je n’étais jamais monté sur un podium de big air, mes attentes n’étaient donc pas très élevées, mais je savais que si je réussissais de nouvelles figures, j’avais mes chances. Je me suis alors concentré là-dessus", livrait-il ainsi après deux runs de grande qualité, où il a réussi à cumuler 183 points.

Soit un peu plus de 4 longueurs de moins que le vainqueur du concours, le Norvégien Ruud Birk. "Honnêtement, on dirait quelque chose qui sort tout droit d’une scène de film. Je suis sur un nuage en ce moment ! Je ne sais pas vraiment comment l’expliquer autrement. C’est mon premier podium en big air, et je le fais aux Jeux Olympiques. C'est incroyable", s’est réjoui Stevenson, qui "n’arrive pas à croire que sa vie [l’] ait mené jusqu’ici", mais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Dès lundi, il tentera d’ajouter une nouvelle médaille à son tableau de chasse, cette fois dans son pré favori, le slopestyle. Un défi qu’il relèvera sans appréhension puisque, pour Stevenson, le plus dur est désormais loin derrière.

Colby Stevenson après sa médaille d'argent sur l'épreuve de big air à Pékin Crédit: Eurosport

Pékin 2022 Un run propre pour gagner en confiance : Ledeux a serré le jeu lors de sa 2e manche IL Y A 2 HEURES