Survivre, remarcher, remonter sur les skis pour le loisir, puis reprendre la compétition, peu à peu, sans ambition, pour finalement retourner aux Jeux Olympiques, être désigné porte-drapeau… la trajectoire de Kevin Rolland est unique. Avant de disputer les qualifications du halfpipe ce jeudi (5h30), le skieur a déjà gagné ses Jeux. Cependant, au vu de son parcours et de son talent, difficile de ne pas rêver d'un nouvel exploit.

Rolland est avant tout un génie du ski halfpipe, un pionnier de la discipline en France comme à l'international. Double champion du monde, en 2007 et 2008, triple vainqueur des X Games, en 2010, 2011 et 2016 et médaillé de bronze olympique à Sotchi en 2014 pour la première apparition de la discipline aux Jeux, le Savoyard est une référence.

Coma, fractures... l'histoire d'une résilience exceptionnelle

C'est d'ailleurs en cherchant à briser de nouveaux les codes en battant le record de hauteur de saut en quarterpipe que la vie du Français a basculé. Le 30 avril 2019, il chute lourdement à La Plagne, se fracture le bassin, endommage son foie, sa rate, ses reins, ses poumons, le cerveau est touché.... Il est plongé dans le coma, son pronostic vital est engagé, mais il se réveille, quelques jours avant la naissance de son fils. À son réveil, le médecin lui conseille de changer de vie. Remonter sur les spatules est illusoire, retrouver la compétition est inimaginable.

Commence alors une longue rééducation, racontée pour Eurosport dans le documentaire "Résilience". Le Français n'a qu'un objectif en tête : reprendre la compétition. Dès septembre, il remonte sur les skis pour le plaisir. Il faut attendre mars de l'année suivante pour qu'il retrouve un pipe. Finalement, il retrouve la compétition en beauté en se qualifiant pour la finale des championnats du monde 2021 à Aspen.

A 32 ans, Kevin Rolland n'a toujours pas atteint ses résultats pré-2019. Avec une neuvième place comme meilleur résultat cette saison, il n'est pas favori des Jeux. Avec son talent, rien n'est cependant à écarter. Pour lui, de toute façon, l'important est ailleurs. "Être porte-drapeau est une belle revanche de vie" nous avait-il témoigné en l'apprenant. Mais s'il pouvait réaliser un exploit de plus, cela ne serait pas pour lui déplaire. Première étape : se qualifier pour les finales lors des qualifications ce jeudi, à partir de 5h30.

