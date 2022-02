Elle a fini en pleurs. Malgré une belle médaille d'argent, la quatrième pour la France. Car elle voulait un autre métal, l'or bien sûr. Et jusqu'au dernier saut d'Eileen Gu, Tess Ledeux filait vers ce premier titre olympique si mérité en big air. Rien ne semblait pouvoir la priver de ce sacre. Mais devant son public, la prodige américano-chinoise de 18 ans, qui a grandi aux Etats-Unis mais a choisi la nationalité chinoise, est finalement venue lui voler ses rêves en prenant tous les risques pour passer devant la Tricolore, qui a fini ce concours avec un goût amer dans la bouche.

Ad

Pékin 2022 Ruud est entré dans l'histoire : le Top 3 des meilleurs runs de la finale du big air IL Y A 7 HEURES

Eliminée dès les qualifications du slopestyle il y a quatre ans alors qu'elle comptait parmi les favorites malgré son jeune âge, Tess Ledeux a longtemps semblé intouchable durant cette finale. Après avoir engrangé de la confiance en qualifications - terminées à la deuxième place après notamment un joli premier run -, la double championne du monde - slopestyle en 2017, à seulement 15 ans, et big air en 2019 - a fait la loi en finale lors des deux premiers runs.

En larmes, Ledeux était inconsolable après avoir vu l'or lui échapper

Deux premiers runs superbes

Dès le premier, Tess Ledeux a envoyé un message en passant son double cork à 1620°, soit une rotation de quatre tours et demi. Une figure qu'elle avait été la première femme à plaquer lors des X-Games il y a deux semaines. Avec une amplitude folle, elle a alors pris la tête de cette finale avec un score de 94.50 malgré la pression déjà mise par la Chinoise Eileen Gu, passée quelques secondes avant, avec un score de 93.75.

Sereine après cette mise en route idéale, la Plagnarde a ensuite enchaîné au deuxième saut avec un switch left 1440 parfait, soit cette fois quatre tours en l'air, pour s'offrir un score de 93.00 et mettre un coup à ses concurrentes. Avec un total de 187.50 points, la cousine de Kevin Rolland s'offrait alors un bel écart et touchait l'or du doigt. Mais voilà, Eileen Gu a tout tenté lors de son dernier passage. Avec brio. Annoncée comme l'une des attractions des Jeux, la Chinoise, qui s'était fait peur en qualifications, a placé un saut qu'elle n'avait jamais tenté en compétition, le fameux "double cork" 1620 pour s'offrir un score de 94.50 et prendre la tête de la compétition avec 0.75 point d'avance sur la Française.

Dénouement fou au Big Air : Le run de Gu qui a privé Ledeux du titre

Elle devra digérer pour le slopestyle

Le pire scénario possible pour Tess Ledeux. Sous pression pour son dernier run quelques secondes après, la Française n'est pas parvenue à améliorer son total sur sa dernière tentative (73.50). Elle a même fini en pleurs en bas de la piste. Avant d'être réconfortée par la Suissesse Mathilde Gremaud, troisième ce mardi. Si un débat a vite eu lieu sur les notes des deuxièmes meilleurs run de Tess Ledeux et Eileen Gu, la Française va devoir digérer ce scénario pour apprécier au mieux cette médaille, sa première aux Jeux Olympiques.

Dans quelques jours (ndlr : le 14 février), la Savoyarde, qui a eu la douleur de perdre son père il y a un an, aura en une nouvelle chance de se rattraper sur l'épreuve de slopestyle, où elle sera encore parmi les prétendantes. Il y a quelques jours, elle avait d'ailleurs réalisé le doublé en big air et en slopestyle aux X-Games à Aspen, la compétition de référence des sports extrêmes hivernaux. Mais cette fois, elle devra réussir à relever la tête après cette finale frustrante. Surtout qu'elle retrouvera encore une fois Gu sur sa route. La Chinoise, qui a remporté les titres mondiaux en 2021 en slopestyle et half-pipe, vise un impressionnant triplé dans les épreuves de ski freestyle puisqu'elle s'alignera aussi en slopestyle le 14 février et en half-pipe quatre jours plus tard. Et elle a magnifiquement évacué la pression ce mardi. Au détriment de Tess Ledeux.

Pékin 2022 Ruud premier champion olympique de ski big air IL Y A 8 HEURES