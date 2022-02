Le rêve de Tess Ledeux s'est envolé… La Plagnarde, vice-championne olympique du Big Air, n'a pas doublé sur le slopestyle. Après un premier run maîtrisé mais trop juste pour lui assurer une place sur le podium, Ledeux a chuté sur le deuxième. Se sachant en danger et obligée de réussir le run d'une vie pour aller chercher le titre qu'elle désirait tant, elle a commis une nouvelle erreur sur le troisième et dernier passage. Se prenant la tête dans les mains, elle a immédiatement compris qu'il n'y aurait pas de deuxième médaille olympique à Pékin. Son bilan, une médaille d'argent, comblerait la majorité des athlètes présents à Pékin mais Tess Ledeux en voulait plus.

Si sur le Big Air, Ledeux s'était sentie lésée, achevant la finale avec un goût amer dans la bouche, cette fois ce sera à n'en pas douter la déception qui l'emportera. La Française de 20 ans retiendra qu'elle n'a été au bout que d'un seul run, le premier. Celui-ci, Ledeux pensait l'avoir réussi même si elle en gardait sans doute sous les spatules. Il n'y avait qu'à voir sa surprise à l'annonce de son score (72,91) pour comprendre qu'elle en attendait plus. Ce run l'avait placée à la deuxième place mais le niveau a sérieusement grimpé à compter du deuxième passage. Rapidement repoussée hors du podium, Ledeux n'avait plus le choix mais le premier run resterait son meilleur.

Une belle manche, mais une douche froide en notation : le premier run de Ledeux

Gremaud championne olympique, Gu en argent

Elle aussi n'a réussi qu'une seule de ses trois tentatives mais quel run… L'histoire retiendra que la championne olympique, la Suissesse Mathilde Gremaud, était passée de justesse lors des qualifications (12e) et qu'elle a achevé son premier passage avec un score de… 1,10.

Mais Gremaud avait l'or en elle et son magnifique deuxième run, notée à 86,56 fut suffisant pour lui offrir une troisième médaille aux JO, la première du plus beau des métaux. Ce 86,56 aura donc été trop difficile à aller chercher même pour Eileen Gu. La Chinoise, qui rêvait d'un triplé Big Air, Slopestyle, Halfpipe, doit se contenter de l'argent avec 86,23. Le podium est complété par Kelly Sildaru (82,06) dans cette finale de très haut niveau.

