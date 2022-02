Ski acrobatique

JO Pékin 2022 - Pas de finale de skicross pour François Place : son run en vidéo

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - François Place ne disputera pas la finale masculine du skicross vendredi à Pékin : le Français, en lice à côté du Suédois Erik Mobaerg, du Suisse Ryan Regez et de l'Autrichien Johannes Rhorweck, n'a pas réussi à terminer dans les deux premiers de sa course en demi-finale, que voici en vidéo. Le Tricolore finira 8e de cette course olympique.

00:02:15, il y a 17 minutes