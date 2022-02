Ski acrobatique

JO Pékin 2022 - Perrine Laffont : "Dans quatre ans, il y aura peut-être des filles qui feront des 1080° aux JO"

Quatrièmes des bosses aux Jeux Olympiques de Pékin, Perrine Laffont et Benjamin Cavet ont été les invités de notre podcast l'Heure Olympique après leur retour en France. L'occasion pour eux d'évoquer l'évolution de leur sport, une discipline qui n'arrête jamais de repousser ses limites, à l'image des athlètes qui tentent des sauts toujours plus fous au fur et à mesure des années.

00:05:55, il y a 20 heures