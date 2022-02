Andrée Joly et Pierre Brunet, champions olympiques en couple en patinage artistique à Saint-Moritz (1928) puis Lake Placid (1932) ont eu quelques successeurs mais n'en ont vu aucun de leur vivant. Quand Marina Anissina et Gwendal Peizerat les ont imités en 2002 sur la glace de Salt Lake City, ni l'un, ni l'autre n'était là. Pas plus évidemment quand Martin Fourcade et Pierre Vaultier ont conservé leur titre olympique acquis à Sotchi en 2014 à Pyeongchang en 2018. De quatre, le contingent français de doubles champions olympiques aux JO d'hiver, peut passer à cinq dimanche avec Perrine Laffont.

Comme Fourcade et Vaultier ?

La France a donc dû attendre 86 ans pour avoir un nouveau double champion olympique. Ce fut Martin Fourcade qui, après son sacre de 2014 sur la poursuite, a doublé à Pyeongchang, remontant de la 8e à la 1re place. Trois jours plus tard, Pierre Vaultier rejoignait le cercle très fermé en conservant son titre en snowboard cross. Quatre ans ont passé et puisque ni Fourcade ni Vaultier ne sont encore sur le circuit, personne ne pourra tripler et Perrine Laffont sera la seule à pouvoir doubler. Mais à l'écouter, l'affaire sera moins simple qu'en Corée du Sud où, du haut de ses 19 ans, elle avait épaté en ouvrant le compteur de médailles françaises.

Laffont lance parfaitement ses JO : son run de qualification en vidéo

En qualifications, l'Ariégeoise a pris la deuxième place à un peu moins de trois points de Jakara Anthony. L'Australienne avait été, avec la Japonaise Anri Kawamura, ciblée par Ludovic Didier, l'entraîneur de l'équipe de France, comme les adversaires principales de Perrine Laffont. Anthony a tenu son rang jeudi quand Kawamura n'a pris "que" la cinquième place. La preuve que personne n'a de matelas et surtout pas Laffont. "C'est vrai que ces dernières années, je posais mon run, je gagnais et j'avais de la marge", note-t-elle. Quand elle évoque ces "dernières années", Laffont pense aux saisons 2019-2020 et 2021-2021 quand son compteur de victoires affichait 80%. Un chiffre hallucinant qui trahissait une domination incontestable.

La concurrence ? Ça rajoute un peu de piment

Avec un début de saison plus difficile et une chute mi-décembre, Laffont a attendu la mi-janvier et la cinquième course de la saison pour s'imposer (à Mont-Tremblant) avant de doubler sur la course suivante à Deer Valley, lieu mythique pour les Bosses. Giaccio, Kawamura, Anthony et donc Laffont, elles sont quatre à avoir triomphé cette saison, le chiffre grimpe à six (avec Owens et Johnson) pour ce qui est des podiums. Preuve que le jeu est ouvert et que Laffont n'est assurée de rien. "Maintenant, cette marge n'est plus là. Les filles ont rejoint mon niveau et du coup, ça fait toujours un petit peu bizarre", avoue Laffont. Autant le dire, autre chose qu'une médaille serait un échec. Pour le titre olympique, c'est encore autre chose…

Laffont sur la météo : "Je me suis dit 'purée, j'espère que je ne vais pas me prendre une rafale'"

La question est donc la suivante : comment gèrera-t-elle cette concurrence accrue ? Il y a quatre ans, elle se pensait supérieure aux autres même si l'écart avec Justine Dufour-Lapointe fut finalement ténu (78,65 contre 78,56 à la Canadienne). "Ça rajoute un peu de piment dans ma discipline", sourit-elle. Conserver son titre olympique et se porter à la hauteur de légendes comme Martin Fourcade et Pierre Vaultier, à 23 ans seulement, serait en soi un immense exploit. Le faire avec une concurrence plus importante ne gâcherait rien à sa joie, au contraire. Dimanche, Perrine Laffont a rendez-vous avec l'histoire du sport français. Ni plus, ni moins.

