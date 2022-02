Les espoirs étaient grands, la déception est immense. Sur le papier, les quatre Français en lice dans l'épreuve de skicross avaient, pour différentes raisons, la possibilité de croire au podium. Dans les têtes, le souvenir de Sotchi, où les Tricolores avaient réalisé le triplé. Mais vendredi, rien n'a fonctionné comme prévu. Seul François Place s'est infiltré en demi-finale, mais jamais le Français n'a pu y croire dans une course où il n'a connu que la quatrième place après un départ manqué fatal.

Ad

Certes, hormis l'honneur plus rien n'était à disputer lors de la petite finale. Pourtant, François Place a conclu ses Jeux sur une dernière place lors de sa course, et donc une huitième au final. Si l'on compare à son statut au classement de la Coupe du monde, où il figure au 14e rang, cette performance olympique est à relativiser, même si les attentes étaient grandes.

Pékin 2022 Une place en demi-finale de skicross dans la poche : le run parfait de Place en vidéo IL Y A 36 MINUTES

Pas de finale de skicross pour Place : son run en vidéo

Auparavant, les têtes tricolores sont tombées une à une. A commencer par celui qui avait goûté à l'or olympique en Russie il y a maintenant huit ans : Jean-Frédéric Chapuis. Jamais réellement dans le combat pour une des deux première places, il n'a pas pu revenir pour rééditer son exploit de Sotchi. Derrière lui, Terence Tchiknavorian portait dans ses skis un possible podium, lui qui avait remporté une manche de Coupe du monde donc le rang mondial n'est autre que le deuxième.

Malheureusement pour lui, il n'a rien pu faire non plus en huitièmes de finale. Classé troisième à la Coupe du monde, Bastien Midol était également parmi les Français les plus proches d'accrocher un podium sur le papier. Il a fini sa course en quarts de finale. Mais les regrets peuvent être nourris par le Français gêné par l'un de ses adversaires.

Pékin 2022 Une grosse erreur et Midol passe aussi à la trappe : revivez son quart IL Y A 37 MINUTES