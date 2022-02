Elle a laissé couler quelques larmes à l'issue de son dernier saut. Abattue par le scénario dingue de cette finale du big air, où elle a vu Eileen Gu lui chiper la médaille d'or sur le fil. Pour rien. 0.75 point. Presqu'un détail qui n'en est pas un bien sûr puisqu'on parle d'un titre olympique. "Quand on passe à 0.75 point de la première place et d'être championne olympique, sur le moment ça fait un petit peu mal", a avoué Tess Ledeux au micro de France TV.

Pendant de longues minutes durant cette finale et grâce à deux premiers runs monstrueux, la Savoyarde s'est imaginée avec l'or autour du cou. Avant de voir la prodige chinoise de 18 ans surprendre son monde lors de son dernier passage avec une figure qu'elle n'avait jamais tentée avant en compétition. "Il y a un petit peu de frustration", a reconnu sur Eurosport son entraîneur Grégory Guenet. "Ça ne s’est pas passé comme nous l’aurions vraiment souhaité mais on est tout de même très heureux, il ne faut pas dramatiser l’événement".

Passée la déception, Ledeux savoure sa 2e place : "Je rêvais d'une médaille olympique"

C'était tellement de stress ces derniers jours, j'avais envie de vomir

Ça n'a toutefois pas été facile à accepter sur le coup pour Tess Ledeux, qui a craqué au pied du tremplin. "Ce n'était pas forcément des larmes de tristesse" a cependant raconté la Plagnarde sur Eurosport avant d'aller plus loin en zone mixte : "Je me suis dit que j'aurais pu gagner des points sur ma dernière figure, donc j'ai d'abord été déçue. Puis après, je me suis dit c'est juste incroyable ce qui se passe, 't'as une médaille olympique, t'es vice-championne olympique' ! Et c'était tellement de stress ces derniers jours, j'étais brassée, j'avais envie de vomir, je n'étais pas bien, c'était vraiment un niveau de stress horrible, qu'à ce moment-là, tout sort".

La première déception passée, Tess Ledeux a ensuite pu savourer pleinement cette première médaille olympique, son "rêve de petite fille". "Mon objectif, c'était d'avoir une médaille. Si elle avait été en or, ça aurait été dingue, mais une médaille olympique, on ne me l'enlèvera jamais, être vice-championne olympique on ne me l'enlèvera jamais", lance la double championne du monde - slopestyle en 2017, à seulement 15 ans, et big air en 2019 -.

Si le scénario a forcément été cruel et explique sa réaction à chaud, la Savoyarde a finalement surtout le sentiment du travail accompli après cette finale. "J'ai skié à 100%, j'ai donné le meilleur de moi-même, je n'aurais pas pu faire mieux honnêtement, lance-t-elle. Mon 'double 16', c'était la deuxième fois que je le passais en compétition, je ne pouvais pas faire mieux, je ne peux être que fière de moi. Il y a quelqu'un de meilleur que moi, c'est comme ça. Je ne peux pas me plaindre d'une médaille olympique."

En larmes, Ledeux était inconsolable après avoir vu l'or lui échapper

J'ai envie de faire encore mieux, j'ai envie de repousser mes limites

Clairement pas. Cette médaille d'argent, il faut s'en délecter. Et elle peut la décomplexer pour la suite. Elle qui avait été éliminée dès les qualifications du slopestyle il y a quatre ans alors qu'elle comptait parmi les favorites malgré son jeune âge. "J'avais un peu une phobie des JO, j'avais peur de refaire comme il y a quatre ans. Mais je me suis rendu compte que j'étais capable de faire de belles choses. Il n'y a rien de plus beau que les JO", a-t-elle encore reconnu sur France TV.

De bon augure pour la suite ? Peut-être bien alors qu'elle doit encore disputer l'épreuve de slopestyle (finale le 14 février), cette fois sur le site de Zhangjiakou. Fraîchement titrée à la fois en slopestyle aux X-Games à Aspen - la compétition de référence des sports extrêmes hivernaux -, elle fera également partie des principales prétendantes au podium olympique dans cette épreuve. Et cette médaille peut l'aider à aller encore plus haut encore. "Ça me donne confiance, j'ai envie de faire encore mieux, j'ai envie de repousser mes limites. J'ai d'abord envie de me remettre de mes émotions, j'ai un jour de repos, j'ai envie d'en profiter à 100%, mais j'ai hâte", prévient-elle. Nous aussi.

Le double cork 1620 dès le premier run : Ledeux avait réussi le saut parfait

