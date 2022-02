Se savoir sacrée avant même son dernier run. Un privilège que peu de disciplines offrent aux athlètes. Mais sur le halfpipe de Zhangjiakou, Eileen Gu a connu cette chance, vendredi. En s'élançant en dernière position grâce à sa première place aux qualifications, la Chinoise de 18 ans, en larmes, s'est accordée une accolade avec son staff, en sachant qu'elle n'avait qu'à dévaler la piste pour être doublement sacrée dans cette Olympiade à domicile. Une seule question se posait alors : tenter un run de folie ou profiter sans aucune pression ?

Si Gu avait décidé d'opter dans un premier temps pour le spectacle, elle s'est finalement ravisée à la dernière minute. "Lors de mon troisième run, j'étais littéralement à deux doigts de tenter un cork 10 (un 1080, ndlr), de faire une descente complète, a-elle avoué après sa compétition. Mais Zhang Kexin est tombée juste avant moi sur un cork 10 et ça m'a réveillée. Je n'avais jamais fait un run de victoire de toute ma vie, alors je me suis dit : 'Vous savez quoi, c'est ma dernière épreuve aux Jeux Olympiques, j'ai l'impression de l'avoir enfin mérité'. Je suis vraiment heureuse."

Car avant cette ultime descente vers la gloire, la jeune double championne olympique a subi, comme ses concurrentes, le vent fortement présent sur le site de Zhangjiakou. Un paramètre qu'elle a pourtant maîtrisé à la perfection, autant que la pression qu'elle aurait pu ressentir. "Il y avait beaucoup de vent aujourd'hui, j'ai eu des difficultés à l'entraînement, surtout en ce qui concerne la vitesse, et j'ai été ravie d'obtenir un score sur mon premier run." A partir de ce moment-là, il n'y avait plus qu'à dérouler.

À la seconde où j'ai atterri après mon 1620 lors du Big Air, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même."

Délivrer un message

Déjà titrée sur le Big Air, Eileen Gu a tenu son statut et est passée tout proche de devenir triple championne olympique, si la route ne lui avait pas été barrée en slopestyle (argent). Mais même sans cette apothéose, les JO de Gu sont une totale réussite pour celle désormais affublée du titre de première skieuse acrobatique à glaner trois médailles olympiques dans son sport.

"Ce furent deux semaines consécutives de hauts et de bas les plus intenses que j'aie jamais connus dans ma vie, a-t-elle livré, soulagée. Ça a changé ma vie pour toujours. À la seconde où j'ai atterri après mon 1620 lors du Big Air, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même."

Un changement de dimension à seulement 18 ans, le plus jeune âge pour une triple médaillée olympique dans l'histoire des Jeux d'hiver. "Même après le Big Air, je n'aurais jamais imaginé que je repartirais avec une autre médaille d'argent et une autre d'or", s'est-elle étonnée.

Pour la championne, la dimension de sa performance va bien au-delà du seul résultat : "Je suis très honorée d'être ici et je suis encore plus honorée par cette tribune qui m'a été donnée pour pouvoir diffuser ce message et inspirer les jeunes filles à travers ma propre passion pour ce sport et pour pouvoir, je l'espère, faire connaître ce sport à des personnes qui n'en avaient peut-être jamais entendu parler auparavant." Il semblerait qu'en Chine une star soit née.

