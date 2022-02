Pékin 2022

En France, Eileen Gu s'est fait un nom en privant Tess Ledeux de son rêve d'or olympique en Big Air. Loin de l'Hexagone, c'est une autre histoire. Son premier sacre aux Jeux Olympiques n'a fait que multiplier les projecteurs sur elle. Car on parle d'un phénomène en Chine, où elle affole les marques depuis son doublé lors des X-Games en janvier 2021. Et d'une star qui ne laisse pas indifférent aux Etats-Unis où certains n'ont pas digéré son choix de concourir pour la Chine.

Née en Californie d'un père américain et d'une mère chinoise, Eileen Gu a opté en 2019 (à 15 ans) pour le pays de naissance de sa mère. "Pouvoir inspirer des millions de jeunes là où ma mère est née (...) est une occasion unique de contribuer à promouvoir le sport que j'aime", avait-elle écrit sur Instagram pour justifier son choix. Mais alors que le contexte s'est dégradé ces dernières années entre la Chine et les Etats-Unis, elle se retrouve ciblée par certains Américains.

Aux Etats-Unis, sa décision a fait des vagues

Times avoir été victime de menaces de mort, il suffit de lire quelques articles parus ces derniers jours outre-Atlantique pour comprendre la situation. Sa décision va avoir des conséquences qu'elle "ne peut pas comprendre totalement", a ainsi lancé Elle va devoir apprendre à vivre dans un monde de cynisme." Michael Rosenberg trace le même sillon sur Il est facile de voir pourquoi la Chine voulait que Gu soit le visage des Jeux Olympiques - un visage extrêmement commercialisable -, qui fait oublier aux gens comment le gouvernement chinois fonctionne réellement". Alors qu'elle a révélé dans le magazineavoir été victime de menaces de mort, il suffit de lire quelques articles parus ces derniers jours outre-Atlantique pour comprendre la situation. Sa décision va avoir des conséquences qu'elle "", a ainsi lancé Dan Wolken sur USA Today avant d'ajouter : "." Michael Rosenberg trace le même sillon sur SI.com : "".

Sous le feu de critiques dans son pays natal, Eileen Gu, qui vit en Californie et ira à l'université de Stanford dans quelques semaines, essaye, elle, de ne pas tomber dans les pièges. Evitant de prendre vraiment position sur différents sujets quand les journalistes US l'interrogent ou que d'autres l'interpellent sur les réseaux sociaux, même si un de ses posts aurait été supprimé sur Weibo quand elle a invité un internaute chinois à télécharger un VPN pour avoir accès à Instagram . A 18 ans, il n'est cependant pas évident de gérer toutes les questions de géopolitique. Et puis, il y a aussi l'aspect financier qui revient régulièrement dans les reproches.

Le potentiel des sponsors en Chine est plus intéressant pour n'importe quel athlète

Dans son pays natal, Gu aurait été une star pendant une ou deux semaines avec une médaille d'or", écrit USA Today, qui ajoute : "Avec son look, sa capacité à parler mandarin et son aptitude à intéresser des millions de Chinois aux Jeux, il n'y avait pas de limites" à son impact en Chine. "Je ne sais pas si c'était une motivation. (…) Si je devais choisir entre des sponsors chinois et des sponsors américains, le potentiel des sponsors en Chine est plus intéressant pour n'importe quel athlète", complète dans D'aucuns estiment que sa décision de représenter la Chine est motivée par des raisons pécuniaires. "", écrit USA Today, qui ajoute : "s" à son impact en Chine. "", complète dans Forbes Ricardo Fort, qui a géré les parrainages olympiques de Coca-Cola et Visa.

Qu'importe les raisons, Eileen Gu est en tout cas l'une des personnalités de ces Jeux Olympiques. Et en récolte les fruits. De Louis Vuitton à Tiffany & Co. ou encore Victoria’s Secret en passant par la Banque de Chine et China Mobile, la Californienne de naissance possède déjà plus de 20 contrats, ce qui en ferait l'athlète avec le plus de sponsors aux Jeux Olympiques 2022. Selon l'entreprise chinoise CBN Data, elle a d'ailleurs déjà gagné plus de 31.4 millions de dollars en 2021 grâce à ses différents contrats.

"Son statut de double nationalité fait d'elle l'ambassadrice idéale pour les marques chinoises opérant à l'échelle mondiale et les marques occidentales cherchant à se développer en Chine", lance dans Forbes Dan Tunna, experte en marketing. Et sa médaille d'or à Big Air ne va faire qu'amplifier le phénomène Eileen Gu, qui vise un incroyable triplé en ski freestyle.

