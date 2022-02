Ski acrobatique

Pékin 2022 - Ski de bosses - Camille Cabrol rejoint Perrine Laffont en finale du ski de bosses : son run en vidéo

Pékin 2022 - Ski de bosses - Dixième et dernier temps du repêchage, Camille Cabrol a assuré in-extremis sa place en finale du ski de bosses et rejoint sa compatriote Perrine Lafont. Retrouvez son run en vidéo et surtout suivez les Jeux Olympiques de Pékin en intégralité sur Eurosport !

00:02:06, il y a 2 heures