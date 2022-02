Ski acrobatique

VIDEO - Ailing Gu déjà très en forme : revivez son premier run en halfpipe

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Déjà médaillée d'or sur le big air et d'argent sur le slopestyle, Ailing Gu faisait son entrée en lice sur les qualifications du halfpipe ce jeudi matin. Et on peut dire que la Chinoise n'est pas là pour faire de la figuration puisqu'elle pose un très beau run d'entrée. Suivez l'intégralité des Jeux Olympiques de Pékin sur Eurosport.

00:01:30, il y a une heure