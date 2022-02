Ski acrobatique

VIDEO - JO Pékin 2022 - Quand la qualification se joue à un doigt : finish incroyable en ski cross

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Quel finish ! Lors d'un 8e de finale de skicross, le 2e et le 3e de la course ont été départagé à la photo finish et l'Autrichien Tristan Takats devance le Japonais Ryo Sugai pour un doigt sur la ligne... et rafle la qualification en quarts. Suivez l'intégralité des Jeux Olympiques de Pékin sur Eurosport.

00:01:00, il y a 36 minutes