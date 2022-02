Depuis quatre ans, le Canadien Mikaël Kingsbury fait la loi sur les bosses du monde entier : tout autre résultat qu'un titre olympique aurait été un échec pour lui. Et c'est peu dire qu'il a répondu présent. Il s'est imposé ce lundi au Phoenix Snow Park, avec plus de quatre points d'avance sur l'Australien Matt Graham (86.63, contre 82.57). Daichi Hara (82.19) complète le podium.

Battu lors des deux premières manches de la finale (4e, puis 2e), Kingsbury a sorti le run qu'il fallait lors de son passage décisif, pour décrocher le titre qui lui avait échappé quatre ans plus tôt à Sotchi (médaille d'argent). Côté français, Sacha Theocharis a terminé 9e et Anthony Benna 13e, tandis que Benjamin Cavet, pourtant vice-champion du monde en titre, a été éliminé en Q2.

L'Olympe, le sommet qui lui manquait

Dans une discipline où des juges notent les virages (60% du score) et les sauts (20%) − le reste des points dépendant du temps de course −, le Québécois marque les esprits à chacune de ses sorties. A 25 ans, il était déjà entré dans l'histoire de son sport, le 11 janvier dernier, en s'imposant sur la piste de Deer Valley (Utah), la plus difficile et réputée du circuit mondial, pour signer sa 48e victoire en Coupe du monde, le 13e consécutifs... deux records !

Sans surprise, Kingsbury avait survolé la première manche de qualifications (Q1), vendredi, reléguant à plus de deux points son premier poursuivant, le Russe sous bannière olympique Aleksandr Smyshliaev, passé à côté en finale (15e). Ce titre olympique confirme son emprise actuelle sur la discipline.

Mikael Kingsbury, champion olympique de ski de bosses - JO 2018, Pyeongchang Crédit: Getty Images

