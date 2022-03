Perrine Laffont a bouclé en beauté sa saison en remportant coup sur coup vendredi l'épreuve single de ski de bosses de Megève, et samedi l'épreuve de parallèle. Mais si l'Ariégeoise, après sa décevante quatrième place aux Jeux olympiques, avait décroché in extremis vendredi le petit globe de cristal de la coupe du monde de single, elle a dû abandonner la récompense du parallèle à la championne olympique australienne Jakara Anthony, qui la devance de 44 points.

"Je suis trop heureuse de remporter deux courses coup sur coup ici, en France, devant ma famille et ces supporters incroyables", a déclaré la vainqueure du jour. "Ça m'a donné tellement d'énergie pour la dernière course". Laffont assure qu'elle avait voulu terminer la saison sans pression : "Je voulais juste prendre du plaisir, et donner ici le meilleur de moi-même", a-t-elle dit.

