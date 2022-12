Ski acrobatique

Vidéo | De 4e à 1er : l'incroyable finish du Français Terence Tchiknavorian pour s'imposer en ski cross

SKI CROSS - Terence Tchiknavorian a remporté une épreuve de Coupe du monde, ce lundi à Arosa (Suisse), grâce à un final surprenant. Le Français s'est imposé devant le Canadien Reece Howden et le Suédois David Mobaerg... alors qu'il était encore 4e et dernier, durant la finale, dans l'ultime courbe. Voici la course en vidéo. Le meilleur du sport d'hiver est à suivre sur Eurosport.

00:01:53, il y a 14 minutes