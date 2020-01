Et de deux pour Sildaru. Finalement l'affrontement attendu avec sa principale adversaire n'a pas eu lieu. En effet, sa rivale française Tess Ledeux, qui avait triomphé vendredi sur l'épreuve de ski big air (grand saut), a terminé à la huitième et dernière place. Sildaru est donc bien la reine du slopestyle, épreuve qu'elle a également remportée en 2016, 2017 et 2019. C'est sa deuxième médaille d'or cette année à Aspen après s'être imposée samedi dans l'épreuve de ski halfpipe.

Malgré son jeune âge, Sildaru croule déjà sous les breloques remportées dans la plus relevée des compétitions de ski acrobatique : cinq en or, trois en argent et une en bronze. Chez les hommes, les Américains ont réussi un doublé dans l'épreuve de ski superpipe. Alex Ferreira, déjà vainqueur l'an passé, a conservé son titre, devant Aaron Blunck.

DAMES / Ski slopestyle

1. Kelly Sildaru (EST)

2. Sarah Hoefflin (SUI)

3. Maggie Voisin (USA)

HOMMES / Ski superpipe

1. Alex Ferreira (USA)

2. Aaron Blunck (USA)

3. Brendan MacKay (CAN)