Et s’il s’agissait tout simplement d’un des plus grands exploits de la carrière d’Alexis Pinturault ? Le Français n’a pas gagné le mythique géant d’Adelboden. Il l’a écrasé. Parti avec le dossard numéro 1 lors de la première manche ce vendredi matin, le skieur de Courchevel a étalé tout son savoir-faire dans des conditions qu’il affectionne, un soleil magnifique et, surtout, une piste glacée faisant la part belle aux changements de rythme incessants avec le fameux mur final à 60%.