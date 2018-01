Match retour pour Marcel Hirscher et Alexis Pinturault à Adelboden

Match retour à Adelboden. Marcel Hirscher, qui vient de signer un 50e succès en Coupe du monde, et Alexis Pinturault retrouvent ce week-end la prestigieuse station suisse pour le géant (samedi) et le slalom (dimanche). Le Français s'était imposé dans le géant l'année passée, devant l'Autrichien. Mais le début de saison de folie d'Hirscher rend compliquée la passe de deux pour Pinturault.

Le doute a longtemps plané sur la tenue des épreuves en raison des intempéries. Jeudi, une coulée de boue provoquée par les fortes pluies a entraîné le fermeture de la principale route d'accès à la station. Vendredi matin, après une réunion avec des géologues, la Fédération internationale de ski (FIS) a confirmé la tenue des deux courses, même si la route d'accès doit rester fermée jusqu'à samedi 6h00. Les équipes devaient de leur côté emprunter une route secondaire.

Considérée comme la plus prestigieuse de la spécialité, la piste avait vu la saison dernière Pinturault triompher de Hirscher dans le géant pour 4 centièmes. Le skieur de Courchevel (Savoie) avait creusé les écarts dans la première manche pour résister au retour de l'ogre autrichien et décrocher un 19e succès en Coupe du monde, dépassant ainsi la légende Jean-Claude Killy au nombre de victoires. Le géant avait particulièrement réussi aux Français, Mathieu Faivre signant le 5e temps devant Victor Muffat-Jeandet (7e).

Alexis Pinturault vainqueur du géant à Adelboden le 7 janvier 2017AFP

Hirscher a Maier dans le viseur

Pas sûr cependant que "Pintu" puisse renouveler l'exploit. Jeudi à Zagreb, il a certes obtenu son meilleur résultat en slalom depuis près de 2 ans avec une 6e place, mais très loin de l'incroyable Hirscher, qui a signé un 50e succès. Au nombre de victoires dans sa carrière, le maître à skier autrichien, âgé de 28 ans, a rejoint ainsi l'Italien Alberto Tomba à la 3e place de tous les temps, encore loin cependant du détenteur du record absolu, le Suédois Ingemar Stenmark (86 succès).

Hirscher a en ligne de mire la 2e place détenue par son compatriote Hermann Maier, spécialiste lui de la vitesse, avec 54 victoires. La saison dernière, l'Autrichien, battu dans le géant, avait aussi dû rendre les armes dans le slalom, se contentant de la 3e place. Dans des conditions très changeantes et inégales, le Norvégien Henrik Kristoffersen s'était imposé devant l'Italien Manfred Moelgg. Pinturault, premier Français, avait signé le 9e temps. En 2016, il avait pris la 4e place d'une course remportée par le même Kristoffersen devant... Hirscher.

Un an plus tôt, sur une piste qui leur réussit souvent, les trois hommes se partageaient déjà le podium mais en géant avec dans l'ordre Hirscher, suivi de Pinturault et Kristoffersen. A un mois des jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang (9-25 février), les skieurs poursuivront leur séjour en Suisse le week-end prochain à Wengen avec un combiné (vendredi), une descente (samedi) et un slalom (dimanche).