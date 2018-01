ADELBODEN : Marcel Hirscher est devant mais tout reste à faire

Marcel Hirscher reste sur son nuage. Au lendemain d'une victoire ébouriffante en géant, l'Autrichien a pris une petite option sur le slalom d'Adelboden dimanche. Parti avec le dossard 5, le leader de la Coupe du monde a signé le meilleur temps de la première manche sur une piste qui était pourtant déjà bien marquée. Avant le second run, prévu à 13h30, il possède 0''24 d'avance sur son compatriote Michael Matt, qui reste sur deux deuxièmes places à Zagreb et au City Event d'Oslo, et 0''44 sur le Suédois Andre Myhrer. Le voilà bien lancé vers une 52e victoire en carrière et sa 7e de l'hiver.

Vidéo - Toujours aussi imperturbable, Hirscher a remporté la première manche 01:15

Double tenant du titre, Henrik Kristoffersen compte 71 centièmes de retard (4e). Un débours conséquent pour le Norvégien, frustré la veille par Hirscher (2e) et qui cherche toujours son premier succés de l'hiver. Lui aussi présent sur le podium en géant (3e), Alexis Pinturault a fait bonne figure malgré son dossard 11. Le Français s'est positionné au 5e rang à 1''17. Encourageant dans la foulée de sa 6e place à Zagreb, son meilleur résultat depuis quasiment deux ans.