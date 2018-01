Hirscher remporte le géant, Alexis Pinturault 3e

Même au bord du gouffre, Marcel Hirscher finit quand même par s'imposer. Meilleur temps de la première manche, l'Autrichien s'est fait très peur dans le terrible mur d'Adelboden lors du second run. Son avance d'une demi-seconde semblait s'être envolée après deux fautes majeurs. Mais non, le métronome a su conserver 17 centièmes d'avance sur Henrik Kristoffersen pour s'imposer une nouvelle fois devant son rival norvégien. Auteur du meilleur temps du second tracé, Alexis Pinturault complète le podium à seulement 21 centièmes.

Le film du géant

Plus d'infos à suivre...