Michael von Grünigen

Ses chiffres en géant

Double champion du monde (1997, 2001)

4 petits globes de la spécialité (1996, 1997, 1999 et 2003)

23 victoires en Coupe du monde

L'avis de Thomas Fanara

"Il est le skieur qui a commencé à dessiner des courbes taillées de A à Z en géant. Avant lui, c'était plus brusque, moins enroulé, plus direct, moins en glisse. Lui est arrivé est avec une technique beaucoup plus taillée que les autres et donc logiquement plus de fluidité. C'est comme si tu es en voiture : soit tu arrives à fond dans un virage, tu te mets en dérapage et tu as perdu pas mal de vitesse, soit tu prends peut-être un peu plus large, la voiture ne fait pas de dérapage et tu gardes la vitesse. Mon entraîneur le prenait souvent en exemple. On était plutôt fin, fluide, lui et moi. Je n’ai jamais eu un gros gabarit, je jouais avec mes qualités qui étaient quasiment les mêmes que lui."

Bode Miller

Ses chiffres en géant

Champion du monde (2003)

1 petit globe de la spécialité

9 victoires en Coupe du monde

L'avis de Thomas Fanara

"Même si ce n’est pas le plus grand des géantistes, que ce n’est pas un spécialiste, j’ai adoré son style. Je ne suis peut-être pas forcément objectif parce que j’ai adoré courir avec lui. Le côtoyer c’était particulier, j’adore les skieurs un peu atypiques qui sortent du lot. Il avait son style et personne d’autre ne pouvait pas skier comme ça. Le personnage m’a inspiré. Sans calcul, il skiait à l’instinct, n’avait pas vraiment de règle. Ça me rappelait ce que me disait mon entraîneur quand j’étais petit : 'le ski ce n’est pas comment, c’est combien'. Miller c’était un peu ça et moi aussi j'ai aussi toujours skié à l’instinct."

Bode Miller à Vancouver en 2010Getty Images

Marcel Hirscher

Ses chiffres en géant

Champion olympique (2018)

Champion du monde (2017)

6 petits globes de la spécialité (2012, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019)

31 victoires en Coupe du monde

L'avis de Thomas Fanara

"Ensuite, ce sont plutôt des athlètes avec qui je me suis confronté : Marcel Hirscher et Ted Ligety. Hirscher était un métronome avec un engagement à 110%. Je pense qu’il a beaucoup poussé les autres athlètes à se surpasser. Son professionnalisme était exacerbé et c'est en ça qu'il a poussé tout le monde vers le haut. Il y a eu une période où il ne faisait pas bon être géantiste entre Marcel Hirscher et Ted Ligety. Ça a duré un petit moment avec Marcel, il n’a pas laissé beaucoup de miettes."

Ted Ligety

Ses chiffres en géant

Champion olympique (2014)

Triple champion du monde (2011, 2013, 2015)

5 petits globes de la spécialité (2008, 2010, 2011, 2013 et 2014)

24 victoires en Coupe du monde

L'avis de Thomas Fanara

"Il est trois fois champion du monde de géant, une fois champion olympique : c’est une sacrée référence avec une technique très agressive, beaucoup d’engagement et de taille. C’est un athlète qui, à l’époque des skis de 35 mètres (des skis qui mettaient plus longtemps à tourner par rapport à ceux de 27m) - qui se rapprochaient de ceux de Super-G - a su trouver les solutions pour tailler des courbes de A à Z. Il était au-dessus du lot, il surpassait tout le monde et même Marcel Hirscher."