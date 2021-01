L'Américain Tommy Ford a été victime samedi d'une violente chute dans la partie finale du deuxième géant d'Adelboden, en Suisse, provoquant une interruption d'une demi-heure de l'épreuve. Le géantiste de 31 ans souffre "d'une blessure au genou en cours d'évaluation", mais "ses blessures à la tête et au cou sont mineures et évoluent positivement", a tweeté dans la soirée l'équipe américaine de ski et de snowboard.