Encore et toujours lui. Sans écraser la concurrence mais avec toujours autant de justesse et de confiance dans son ski, Marco Odermatt a dominé la première manche du géant d'Adelboden, samedi. Plus prudent qu'à l'habitude sur la première partie du tracé, dans des conditions de visibilité alors plutôt bonnes, le Suisse a fait la différence dans le mur final où il a collé près d'une seconde à tous ses adversaires. Il devance le Français Alexis Pinturault (+ 0"31), bien meilleur qu’à Alta Badia, et le Croate Filip Zubcic (+ 0"50) alors que le champion du monde tricolore Mathieu Faivre est à l’affût (4e, + 0"52). La seconde manche aura lieu à 13h30.

Deux semaines après le week-end galère d’Alta Badia (15e et 18e), Alexis Pinturault a visiblement laissé ses soucis derrière lui. Sur la Chuenisbärgli où il s’est était imposé deux fois l’an dernier, le Français a retrouvé son meilleur niveau et a parfaitement exploité son dossard 1 avec un ski agressif, autoritaire et engagé. Dans des conditions pourtant loin d’être faciles, avec une piste glacée, avec plein de petits mouvements de terrain et une visibilité qui a vite diminuée, le skieur de Courchevel a offert l’une de ses meilleures prestations de l’hiver très juste, malgré une petite faute dans le mur. Une prestation de patron mais ce dernier, cet hiver, s’appelle Marco Odermatt.

Les Bleus parfaitement dans le coup

Le Suisse n’a pourtant pas fait une performance de légende, se montrant assez « prudent » sur la grande majorité du tracé. Loin d’être à 100% dans l’engagement sur le haut, le leader de la Coupe du monde a découpé le mur final pourtant si dur pour y creuser des écarts stratosphériques sur une période si court. Repoussé à 0’’36 de Pinturault juste avant le mur, Odermatt a malgré tout remporté cette première manche avec 0’’31 d’avance sur le Français. Très juste et enfin à son niveau cet hiver en géant, le Croate Filip Zubcic (+ 0’’50) complète le podium juste devant l’autre flèche Tricolore, Mathieu Faivre.

Les quatre hommes semblent désormais les seuls à pouvoir espérer s’imposer à Adelboden car, derrière, les écarts sont énormes. Cinquième, Manuel Feller pointe à 1’’17 d’Odermatt, alors que le 9e, Alexander Schmid, est à 2’’19 ! Côté Français, ils seront finalement quatre en seconde manche puisqu’en plus de Pinturault et Faivre, on retrouvera également Cyprien Sarrazin (14e, +2’’71) et Thibaut Favrot (16e, + 2’’82), qui peuvent espérer le top 10. Un an après avoir gagné les deux géants sur la Chuenisbärgli, la France pourrait donc placer quatre skieurs dans le top 10. Ce qui serait fou. Mais il reste plus de la moitié du chemin…

