Avec la retraite de Marcel Hirscher cet été, le géant se cherche de nouveau un patron. Sur le papier, ce statut semblait destiné à échoir à Alexis Pinturault ou Henrik Kristoffersen. Jusqu’ici, aucun des deux ne s’est véritablement imposé comme une évidence. Pas encore. Après deux épreuves, ce n’est d’ailleurs ni le Français (3e), ni le Norvégien (5e) qui occupe la tête de la Coupe du monde de la discipline, mais bien l’Américain Tommy Ford. En pleine confiance après son spectaculaire succès en slalom à Val d’Isère, Alexis Pinturault compte cependant bien profiter d’Alta Badia pour s’imposer comme le patron du géant. A condition, enfin, de triompher sur la piste italienne.

Vidéo - Tenant du titre, Pinturault a récidivé au bout d'un deuxième run parfait 02:00

La Gran Risa, c’est un mythe. Un passage obligé pour tous les géantistes, où la déclivité peut atteindre les 53%. Considérée par beaucoup comme la plus exigeante en géant, la piste trentine a sacré tous les géants récents de la discipline, d’Alberto Tomba (4 succès) à Marcel Hirscher (6 succès de suite) en passant par Masssimiliano Blardone (3 succès) ou Ted Ligety (2 succès). Mais pas de Français. Pourtant, ceux-ci sont habitués à briller sur la Gran Risa et ont souvent été placés sur une piste qui leur correspond. "L’équipe de France est assez technique, avec des bases solides, expliquait l’an passé Alexis Pinturault pour SkiChrono. Et c’est ce qui fait la force de notre groupe. Et la Gran Risa c’est un profil de piste assez compliqué, avec pas mal de mur, pas aussi poussé que Val d’Isère, mais il y a quand même de la pente presque tout le long. C’est pour ça qu’on arrive assez bien à s’en sortir ici." Mais pas, encore, à y gagner.

Pour rentrer (un peu plus) dans l’histoire

Du moins, pas depuis 18 ans et le succès de Frédéric Covili en décembre 2001. Un constat évidemment lié à la domination récente de Ligety et Hirscher mais forcément frustrant, notamment pour un skieur du niveau d’Alexis Pinturault. Avec vingt-cinq victoires en Coupe du monde, le skieur de Courchevel fait partie des cadors du ski mondial, surtout en géant. Après tout, le Français compte quand même douze succès dans la discipline, acquis dans huit stations différentes. En fait, il n’y a guère que deux pistes de la Coupe du monde actuelle qu’il n’a pas dompté en géant : la Birds of Prey de Beaver Creek… et donc la Gran Risa d’Alta Badia. Pourtant, le Français ne se rate jamais vraiment sur la piste italienne. Depuis 2012, il compte six top 10 en sept participations. Seul son abandon en 2016 fait "tâche" à cette série marquée par deux podiums (2e en 2013, 3e en 2018).

Alexis Pinturault lors du géant d'Alta BadiaGetty Images

Dimanche, si les conditions sont plus clémentes qu’à Val Gardena (les deux stations sont séparées d’une trentaine de kilomètres), Alexis Pinturault sera surtout en lice pour décrocher la 26e victoire de sa carrière. Dit comme ça, cela peut sembler anecdotique. Et pourtant… Si le Français y parvenait, il deviendrait tout simplement le skieur en activité avec le plus de succès en Coupe du monde. Plus que son grand rival, Henrik Kristoffersen (19). Plus que la légende américaine, Ted Ligety (25). Autant que la légende autrichienne et plus grand descendeur de tous les temps, Franz Klammer. A trois succès seulement d'entrer dans la caste des dix skieurs les plus victorieux de l’histoire. A 28 ans, Pinturault a le temps de marquer l’histoire. Mais réussir la passe de 26 en s’imposant sur la Gan Risa serait une excellente manière d’y parvenir.