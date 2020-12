Le 8 février 2020, le Français Clément Noël gagne devant un public bruyant dans son pays à Chamonix. Un siècle semble s'être écoulé depuis ce succès, qui reste jusqu'à ce lundi le dernier slalom masculin disputé en Coupe du monde... Entre-temps, la pandémie de nouveau coronavirus a fait annuler les dernières courses de la saison 2020, modifier les calendriers de cet hiver, repoussant la date du premier slalom hommes, et forcé les fans à rester à la maison. Après un géant programmé dimanche, les as des piquets serrés retrouvent à Alta Badia leur discipline favorite.

"On s'impatiente, raconte Clément Noël. On n'a pas fait un slalom depuis Chamonix, ça fait un long break, et ça fait du bien de repartir". Lui n'a pas attendu le slalom pour débuter sa saison puisqu'il a pris deux départs en géant début décembre à Santa Caterina (Italie). Sans réussite puisqu'il ne s'est jamais qualifié en deuxième manche mais sans intérêt. Une fois sortis de leur hibernation, les slalomeurs ont en effet intérêt à être bien réveillés. Car ils vont enchaîner dès mardi dans les Dolomites avec une course nocturne à Madonna di Campiglio, avant de disputer sept courses en janvier, le traditionnel "mois du slalom".