Du grand Alexis Pinturault. Le Français a parfaitement réagi au coup de pression mis par Aleksander Aamodt Kilde, nouveau leader du classement général après ses victoires sur le Super-G et la descente de Val Gardena samedi. Le skieur de Courchevel a signé le meilleur temps de la première manche du géant d'Alta Badia dimanche avec un premier run parfaitement maîtrisé. Auteur d'un chrono canon (1:13.27), il a relégué le Croate Filip Zubcic à 26 centièmes et le Suisse Marco Odermaat à 40 centièmes. De quoi aborder la deuxième manche, à 13h30, avec les plus hautes ambitions.

Alta Badia Une grosse faute sur le haut et une sortie de piste : Favrot était à l'envers IL Y A UNE HEURE

Aérien, Pinturault a surtout eu le mérite d'éviter les nombreux pièges de ce tracé long et particulièrement exigeant. Contrairement à ses concurrents. Si Odermaat a su limiter la casse malgré une erreur sur le haut de la piste, Henrik Kristoffersen et Kilde ont raté leur 1ère manche. Le Norvégien, vainqueur en 2019, n'a jamais trouvé son rythme et a concédé 81 centièmes du Français. Son compatriote Kilde, particulièrement sollicité depuis vendredi, a encore davantage souffert en terminant à plus d'une seconde (1"03) du leader. Ils sont respectivement 12e et 13e avant la seconde manche.

Pinturault a crevé l'écran, mais cela ne doit pas éclipser la très belle performance de Mathieu Faivre. Le Français a signé le 7e temps de la première manche, à 62 centièmes de son compatriote. Il est en embuscade dans la course au podium. C'était plus compliqué pour Cyprien Sarrazin et Victor Muffat-Jeandet, respectivement 19e et 21e à 1.93 et 2.15 de Pinturault. Thibaut Favrot est pour sa part sorti après une faute d'intérieur et n'a pas fini la course.

Engagement, précision et chrono canon : C'était du grand Pinturault en 1ère manche

Alta Badia Kristoffersen s'est encore raté : sa première manche en vidéo IL Y A UNE HEURE