C'est ce qu'on appelle un retour fracassant. Absente de la discipline depuis sa chute à Saint-Moritz à la mi-décembre, Lara Gut-Behrami a retrouvé le chemin de la victoire ce samedi en remportant la descente de Zauchensee. Plus propre techniquement, très directe, la Suissesse a devancé l'Allemande Kira Weidle (+ 0"10) et l'Autrichienne Ramona Siebenhofer (+ 0"44) pour s'offrir la 34e victoire de sa carrière, sa 2e de la saison. La course a été marquée par la chute spectaculaire de la favorite et vainqueur des trois premières descentes de la saison Sofia Goggia. Les Françaises n'ont elles pas réussi à confirmer leur forme récente.

Technique parfaite, engagement total, Gut-Behrami était au-dessus du lot

Premier succès de l'hiver en descente pour Gut-Behrami

Tout le monde attendait Sofia Goggia. L'Italienne, victorieuse des trois premières descentes de la saison et invaincue dans la discipline en Coupe du monde depuis Val d'Isère en décembre 2020, était la grande favorite à Zauchensee et la Bergamasque était encore partie pour réaliser un festival, après un haut de parcours tonitruant, malgré quelques fautes (- 0"20 au 2e inter). Mais Goggia a été surprise par la compression précédant la section technique avant de chuter lourdement. S'il n'y a apparemment pas eu de casse sur le plan physique, l'Italienne a laissé filer une victoire qui lui semblait promise. Une aubaine pour Lara Gut-Behrami.

Auteur d'un début de saison compliquée, entre sa chute à Saint-Moritz et son test positif au Covid19, la Suissesse a renoué avec la descente de la plus belle des manières à Zauchensee, là où elle s'était déjà imposée il y a onze ans. Sur une piste qu'elle adore et qu'elle connait comme sa poche, celle qui avait décroché le gros globe en 2016 a profité de ses qualités techniques pour parfaitement amortir les mouvements de terrain et prend la vitesse dans le premier mur et ainsi creuser les écarts sur le long plat à mi-parcours. Moins juste sur le bas, se faisant ouvrir sur le dernier saut, Gut-Behrami a malgré tout tenu bon pour s'offrir sa première victoire de l'hiver en descente, bien loin de sa 17e place à Lake Louise en début de saison. Le 34e succès de sa carrière.

Pas d'exploit pour les Bleues

Elle devance finalement l'Allemande Kira Weidle (+ 0"10), qui a confirmé ses entrainements avec le meilleur résultat de sa carrière en descente, et l'Autrichienne Ramone Siebenhofer (+ 0"44) qui a bien profité de son dossard 1. Avec sa chute, Sofia Goggia n'a pas profité de l'absence de sa principale rivale au classement de la discipline, Breezy Johnson, mais conserve une large marge.

Au général, malgré son impasse, Mikaela Shiffrin reste leader après la prestation décevante de Petra Vlhova (24e). Côté Françaises, la journée aura été moins faste qu'à Val d'Isère. Malgré de bons entrainements, Romane Miradoli n'a pu faire mieux qu'une décevante 19e place (+ 1"91), la faute à des trajectoires hésitantes sur le haut, avec des appuis trop tenus et relâchés tardivement. Laura Gauche est à peine plus loin (21e, + 2"10).

