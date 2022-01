Les Italiennes sont toujours les reines du Super-G. Déjà vainqueures des trois premières épreuves de la saison dans la discipline, les Transalpines ont réussi la passe de quatre ce dimanche avec la victoire de Federica Brignone sur le Super-G d’Altenmarkt-Zauchensee.

Profitant d’un tracé technique qui correspondait parfaitement à ses qualités de géantistes, la Milanaise a devancé la Suissesse Corinne Suter (+ 0’’04) et l’Autrichienne Ariane Raedler (+ 0’’17) pour s’offrir la 18e victoire de sa carrière, sa 2e cette saison, après le Super-G de Saint-Moritz.

Et pour les Françaises, la surprise est belle, et double ! Tessa Worley a réussi son meilleur résultat dans la discipline depuis plus de quatre ans en prenant la cinquième place à 0"51, qu'elle a finalement partagée avec Laura Gauché, partie avec le dossard 28.

Brignone relance la course au petit globe

Depuis le début de la saison, il y a les Italiennes et les autres en Super-G. Les Transaplines s’étaient déjà imposées à Lake Louise, Saint-Moritz et Val d’Isère, et Zauchensee n’a pas échappé à leur domination avec trois Italiennes dans le top 7. Et Federica Brignone au sommet, comme cela avait été le cas en décembre, en Suisse. Parti assez prudemment sur le haut du tracé, la Milanaise a ensuite lâché les chevaux dans la pente, sur la partie la plus technique de la piste, dans la forêt. Très engagée, directe, l’Italienne a été l’une des seules skieuses à découper la section technique, au plus fort de la pente, sans se faire surprendre par la transition avec le bas du tracé.

Un moment clé de la course où il ne fallait surtout pas se faire descendre pour conserver un maximum de vitesse sur la section finale, assez plane. C’est notamment ce qu’a parfaitement réussi Corinne Suter mais la Suissesse a buté de justesse sur le chrono de Federica Brignone (+ 0’’04). En grande forme depuis quelques semaines, l’Italienne s’offre ainsi son deuxième succès de la saison, le deuxième en Super-G et en profite pour se replacer dans la course au petit globe, à seulement cinq points de sa compatriote Sofia Goggia, dans le dur ce dimanche après sa chute de la veille (19e).

Meilleur résultat en carrière pour Gauche

Partie avec le dossard 2, Ariane Raedler a un temps cru pouvoir créer une énorme sensation mais l’Autrichienne termine finalement à la 3e place, le premier podium de sa carrière, à 26 ans. Le podium, les Françaises y ont bien cru sur ce Super-G. Dans la lignée de leur grosse performance collective à Val d’Isère, les Tricolores ont encore brillé à Zauchenseen, avec la 5e place ex-aequo (+ 0’’51) de Laura Gauche et Tessa Worley. Les deux skieuses ont pourtant offert des performances assez opposées, la première signant un bas de tracé canon, ne perdant rien sur Brignone sur le plat final.

De son côté, la Bornandine aura tenu la comparaison une quarantaine de secondes avant de se faire descente légèrement avant le plat d’arrivée. Malgré ces différences, toutes deux se souviendront de cette performance puisque Laura Gauche signe le meilleur résultat de sa carrière alors que Tessa Worley n’avait plus connu de top 5 en Super-G depuis Lake Louise en décembre 2017. Confirmation de sa très grande forme du moment. Ça s’est un peu moins bien passé pour Romane Miradoli (15e, + 0’’80) alors que Tiffany Gauthier, en difficulté avec ses genoux, est sortie.

