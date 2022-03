Vlhova et Shiffrin dans un mouchoir, Dürr refermera le portillon. Pas de décision entre les deux grandes favorites pour le gros globe lors de la première manche du slalom d’Are (Suède). La dossard rouge de la spécialité, vainqueur de cinq des sept slaloms disputés cet hiver, a échoué à huit centièmes de Lena Dürr (Allemagne), qui a pourtant commis une grosse faute sur le bas du tracé. Précise et appliquée à domicile, Anna Swenn Larsson a complété le tiercé (3e, + 0’"11), devant une Mikaela Shiffrin au contact (4e, + 0"25). Tout reste à faire avant la seconde manche prévue à 13h45.

Des écarts resserrés entre les favorites

On pouvait s’y attendre en jetant un œil au profil plat, sujet à un ski rythmé et sans gros à-coups. Partie en éclaireuse, Lena Dürr n’a pas donné l’impression d’en mettre plus qu’il n’en fallait. Finalement, c’est l’Allemande qui peut avoir le plus de regrets, elle qui aurait pu refermer le portillon en seconde manche nantie d’une avance bien plus confortable sans cette grosse faute en fin de parcours. Toutefois, Dürr, quatrième malheureuse des Jeux de Pékin, prendra part à la bagarre, entre les deux reines de la spécialité.

L’enjeu cristallise tout le cirque blanc : qui de Mikaela Shiffrin ou Petra Vlhova déboulera à Courchevel/Méribel en tête du général ? La Slovaque a un poil mieux négocié le premier acte, et disposera d’une courte avance sur la Coloradienne (17 centièmes). Intercalée entre le podium complété par Swenn Larsson et la tenante du titre à Are Katharina Liensberger (5e, + 35"), Shiffrin devra lâcher les chevaux au cours d'une seconde manche qui s’annonce serrée, au vu des écarts ténus entre les favorites : les onze premières étant sous les huit dixièmes. Spectacle garanti à partir de 13h45.

