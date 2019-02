Hirscher domine outrageusement la première manche, Pinturault 2e, Noël plus loin

Un extraterrestre a survolé Are ce dimanche matin. Parti avec le dossard 3, Marcel Hirscher a créé des écarts insensés à l'issue du premier run du slalom des Mondiaux. Deuxième à 56 centièmes, Alexis Pinturault est le seul à avoir à peu près limité la casse sur l'Autrichien, parfaitement lancé vers un 3e titre mondial dans la discipline. Le reste de la meute est à plus d'une seconde. Trois autres Autrichiens suivent au classement : Marco Schwarz (3e à 1''22), Michael Matt (4e à 1''35) et Manuel Feller (5e à 1''38).

Grosse déception pour Clément Noël (8e à 2''18). En piste avec le dossard 1, le nouveau prodige de la discipline (vainqueur à Wengen et Kitzbuhel) s'est montré trop timide et a déjà quasiment dit adieu à la médaille. Le Français de 21 ans a près d'une seconde de retard sur le podium. Rédhibitoire à moins d'un exploit en seconde manche (14h30).

Vidéo - Un run de folie et Hirscher prend les commandes : sa première manche en vidéo 01:59

Deux jours après avoir décroché le premier titre de sa carrière à l'occasion du géant, Henrik Kristoffersen a également eu beaucoup de mal sur cette neige bien plus froide que ces derniers jours. Le Norvégien est 6e à 1''70 de Hirscher.

Troisième médaille en vue pour Pinturault

Seul intrus dans le top 5 garni d'Autrichiens, Pinturault est en très bonne position pour décrocher une 3e médaille dans ces Mondiaux, après l'or du combiné et le bronze du géant. Le skieur de Courchevel, en grande confiance entre les piquets (trois podiums dans la discipline en janvier), peut néanmoins regretter une petite faute dans le mur final, qui lui a coûté une demi-seconde. Au 3e intermédiaire, il n'accusait que six centièmes de retard sur Hirscher.

Vidéo - Deuxième à 56 centièmes de Hirscher, Pinturault "reste dans la bagarre" 00:38

Il n'y aura que trois Français en seconde manche. Si Victor Muffat-Jeandet sera de la partie (19e à 3''07), ce ne sera pas le cas de Julien Lizeroux, disqualifié après avoir franchi la ligne avec 3''70 de retard. Le Plagnard de 39 ans a en effet enfourché pour ce qui était peut-être la dernière course de sa carrière aux Mondiaux.