L'heure de Kristoffersen arrivera, reste à savoir quand

"Je pense que c'est une grande chance, dans le sens où j'aurai côtoyé l'un des meilleurs ou le meilleur même. Alors oui, j'aurai eu au terme de ma carrière moins de victoires parce qu'il était là mais j'aurai appris aussi beaucoup plus." Alexis Pinturault ne peut pas être plus intègre au micro de nos confrères de Mont-Blanc TV. Sur le circuit, depuis son éclosion en 2009-2010, Marcel Hirscher en a frustré plus d'un.

Henrik Kristoffersen fait partie de ceux-là. Et c'est peu de le dire. Le Norvégien représente d'ailleurs l'archétype de cette race de sportifs tombés au mauvais moment. Hirscher pour Kristoffersen, c'est un peu Anquetil et Merckx pour Poulidor. Ou Valentino Rossi pour Max Biaggi. L'éternel dauphin. Certains acceptent leur sort. D'autres, comme le Norvégien, font tout pour renverser leur bourreau. Cet hiver, à Zagreb notamment, il y a eu des gestes d'humeur chez Kristoffersen. Provoqués par une envie irrépressible de faire tourner la roue. Mais Marcel Hirscher n'est pas partageur. Il ne l'a jamais été. Et finalement, Kristoffersen a dû se contenter de la deuxième place : aux classements général, du géant et du slalom.

L'accolade entre Henrik Kristoffersen et Marcel Hirscher après le slalom de Kranjska GoraGetty Images

Neuf fois dauphin d'Hirscher en Coupe du monde... et une fois aux Jeux

Au sortir de l'été 2017, on a pourtant cru que l'hégémonie de la vedette autrichienne allait prendre du plomb dans l'aile. La faute à une fracture d'une cheville survenue à l'entraînement sur le glacier du Moelltaler. Il n'en a rien été. Le géant de Sölden ayant été annulé fin octobre, Hirscher n'a finalement manqué aucune course et a pu rechausser à Levi mi-novembre. Au grand dam de la concurrence qui avait vu la porte s'entrouvrir légèrement. Encore une fois, l'Autrichien a survolé les débats. En vingt départs, le désormais septuple vainqueur du gros globe a levé les bras à treize reprises en 2017-2018. Le ratio laisse rêveur.

Avec 58 succès en Coupe du monde, Hirscher n'a plus qu'Ingemar Stenmark devant lui (86). La mécanique est implacable. Tout comme le constat : Marcel Hirscher skie sur la piste de la grande histoire de son sport. Sa carrière l'ancre depuis quelque temps déjà parmi les géants du ski alpin. Derrière, il faut se battre pour les miettes. Sur ces fameux treize triomphes, acquis en géant (six) et en slalom (sept), Henrik Kristoffersen a terminé neuf fois dans la peau de premier dauphin : cinq fois en géant et quatre fois en slalom. Et on ne compte pas le géant olympique où le Norvégien est tombé encore une fois sur un os.

LE COMPARATIF HIRSCHER-KRISTOFFERSEN CETTE SAISON EN COUPE DU MONDE :

Date Lieu Course Diff. Hirscher (1er) / Kristoffersen (2e) 3 décembre 2017 Beaver Creek (USA) Géant +0"88 10 décembre 2017 Val d'Isère (FRA) Slalom +0"39 17 décembre 2017 Alta Badia (ITA) Géant +1"70 6 janvier 2018 Adelboden (SUI) Géant +0"17 14 janvier 2018 Wengen (SUI) Slalom +0"93 23 janvier 2018 Schladming (AUT) Slalom +0"39 3 mars 2018 Kranjska Gora (SLO) Géant +1"66 04 mars 2018 Kranjska Gora (SLO) Slalom +1"22 17 mars 2018 Are (SUE) Géant +0"23

Si quelques coups sont parfois possibles, comme à Kitzbühel par exemple où le duo avait inversé ses places habituelles, ça semble plus compliqué sur la longueur. Il suffit de voir les totaux d'Hirscher au classement général. En sept hivers, il n'a jamais fait moins bien que 1 222 points. Sa moyenne sur cette période ? 1 510 points. Autant dire qu'il faut se lever tôt pour faire trembler l'ogre de Salzbourg.

LE DUEL HIRSCHER-KRISTOFFERSEN AU GENERAL DEPUIS 2011-2012

Saison Marcel Hirscher Henrik Kristoffersen 2017-2018 1 620 points (1er) 1 285 points (2e) 2016-2017 1 599 points (1er) 903 points (3e) 2015-2016 1 795 points (1er) 1 298 points (2e) 2014-2015 1 448 points (1er) 729 points (8e) 2013-2014 1 222 points (1er) 639 points (7e) 2012-2013 1 535 points (1er) 111 points (60e) 2011-2012 1 355 points (1er) -

Mais le talentueux Nordique ne doit pas abdiquer. A 29 ans, Hirscher ne se voit pas continuer éternellement. Il y a quatre ans, ce dernier déclarait même penser prendre sa retraite avant les JO de Pyeongchang. Finalement, bien lui en a pris, il a repoussé l'échéance et est allé chercher cet or olympique qui se refusait à lui jusque-là. Ira-t-il jusqu'à Pékin 2022 ? Rien ne l'indique. Kristoffersen a, lui, tout l'avenir devant lui. A 23 ans, et n'en déplaise à Alexis Pinturault, il s'avance comme le successeur évident de la star autrichienne. Pour y parvenir, il lui faudra sûrement attendre que son heure vienne. Quand le roi aura cédé son trône. Et seulement à son bon vouloir.