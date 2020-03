"J'ai de superbes souvenirs avec mon père ici" : Shiffrin se livre avant son retour à Are

"Are, la Suède, occupe une place particulière dans mon coeur et il me semble que c'est le bon endroit pour rejoindre ma famille de la Coupe du monde et essayer de courir à nouveau." C'est dans un message poignant publié sur ses réseaux sociaux, Mikaela Shiffrin s'est livrée sur son retour à la compétition et sur les liens particuliers qu'elle entretient avec cette station.

" Je n'ai toujours pas d'objectif "

Dans son message, la skieuse révèle qu'elle a de très bons souvenirs avec son père dans cette station. "C'est pour cela que j'avais hâte de revenir pour ces courses" explique-t-elle. Pour autant, la triple tenante du titre du gros globe de cristal affirme qu'elle n'attend rien de ces courses sur le plan sportif, alors qu'elle est mathématiquement toujours en course pour le général derrière Federica Brignone (153 points de retard) : "Je n'ai toujours pas d'objectifs ni d'attentes. Je voudrais juste essayer de courir à nouveau avant la fin de la saison".

Mikaela Shiffrin profite de ce post pour annoncer qu'elle décide de limiter ses interactions durant les courses. "J'apprécie vraiment que les gens continuent à respecter mon besoin d'espace et de vie privée. Cependant, mon coeur reste brisé et je vous demande, pour cette raison mais aussi au vu des inquiétudes liées au coronavirus, de respecter ma décision de limiter mes interactions avec les médias, les fans et les autres compétitrices". Après plusieurs semaines d'absence, l'Américaine va donc faire son grand retour sur les pistes en Suède, même si elle semble toujours affectée.