Petra Vlhova s'est loupée ! Auteur d'une très grosse erreur en début de parcours, la Slovaque a terminé à près de trois secondes de la tête, à la 27e place. Ce samedi matin, c'est l'Américaine Mikaela Shiffrin qui a signé le meilleur temps de la première manche de ce slalom d'Are en Suède, devant l'Autrichienne Katharina Liensberger (+0''19) et l'Allemande Lena Duerr (+0''68). La Coupe du monde de ski alpin féminin et celle de la spécialité sont relancées.

Les jours se suivent mais ne se ressemblent décidément pas pour Petra Vlhova. Vainqueur du premier slalom d'Are en Suède, ce vendredi, la Slovaque s'est élancée avec le dossard n°4 pour cette nouvelle course. Dans un parcours tracé par son propre entraîneur, la skieuse s'est loupée dès le début, en manquant de perdre l'équilibre sur une double. Même si elle s'est rattrapée d'une manière incroyable, le mal était fait et à l'arrivée, elle accusait un retard de 2''95.

Shiffrin peut accrocher une 46e victoire en slalom

Au fil des dossards, la Slovaque n'a cessé de reculer dans le classement, dans la mesure où notamment, seules deux skieuses parmi les 30 premières ont abandonné. Finalement, elle a pris la 27e place de cette première manche. Si elle avait repris la tête du classement général de la Coupe du monde à Lara Gut-Behrami ce vendredi, le match est de nouveau relancé, tout comme avec Mikaela Shiffrin pour celui de la spécialité.

Shiffrin, justement, a dominé cette première manche, avec un temps de 52''75. Contrairement à la majeure partie des concurrentes qui sont parties après elle, l'Américaine, qui s'est élancée avec le dossard n°2 et qui se trouve en pole position pour une 46e victoire dans la spécialité, a réalisé une meilleure fin de parcours, pour ne plus être ensuite dépassée. Derrière, l'Autrichienne Katharina Liensberger, championne du monde en titre de la spécialité et deuxième ce vendredi, et l'Allemande Lena Duerr complètent ce trio de tête.

La Française Nastasia Noens, 25e du classement général de la spécialité et qui vise une qualification pour les finales de la Coupe du monde à Lenzerheide en Suisse, s'est installée à la douzième place, à 2''06 de la tête. L'autre Tricolore engagée, Doriane Escané, a terminé 35e. La deuxième manche de ce slalom débutera à partir de 13h45. Petra Vlhova sera encore l'une des premières à s'élancer. Mais cette fois, la victoire est inatteignable pour la Slovaque.

