Elle avait une superbe opération à faire, Petra Vlhova n'a pas tremblé ! Décidément phénoménale, la Slovaque s'est imposée pour la première fois en slalom depuis le 3 janvier dernier à Zagreb. Un succès acquis devant Katharina Liensberger (+0''20) et Mikaela Shiffrin (+0''64) qui lui permet de reprendre la tête du général de la Coupe du monde avec 64 points d'avance sur Lara Gut. Une 20e victoire en Coupe du monde qui lui offre aussi un matelas de 85 points sur Shiffrin pour le petit globe du slalom.

Il faut dire que la chance avait été du côté de la Slovaque, dossard 1 en première manche. Sur une piste à peine abîmée par les ouvreurs mais qui marquaient vite, la leader de la Coupe du monde de la spécialité avait déjà fait une petite différence : 41 centièmes sur Shiffrin et 57 sur la championne du monde, Liensberger. Encore fallait-il confirmer en seconde, ce que Vlhova a fait à la perfection, ou presque.

Are Vlhova à son rythme, Shiffrin et Liensberger en embuscade : les runs en vidéo IL Y A 3 HEURES

Un bon coup au général

Alors qu'au prix d'un deuxième run excellent, l'Autrichienne était passée devant Shiffrin, désormais larguée pour le globe du slalom, Vlhova s'élançait avec plus d'une demi-seconde d'avance. Avance qu'elle a fait fructifier sur le haut pour compter sept dixièmes de marge sur la concurrence. Assez pour compenser une deuxième partie un peu moins bonne (20 centièmes à l'arrivée). Assez donc pour lui offrir un 12e succès en slalom en Coupe du monde, un 20e au total.

Au retour des Mondiaux, Lara Gut avait réussi un weekend cinq étoiles à Val di Fassa (deux victoires en descente, une 2e place en super-G), mettant ainsi la pression à Vlhova qui gardait cependant la main puisque trois slaloms (en comptant celui d'aujourd'hui) restaient à disputer. Avec cette victoire, la Slovaque reprend donc la tête et pourrait frapper un grand coup samedi lors du second slalom à Are. Une autre victoire et son avance grimperait à 166 points avant les Finales. Pas loin d'être rédhibitoire pour Lara Gut.

Are Vlhova prend les devants IL Y A 4 HEURES