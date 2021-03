Katharina Liensberger l'a tient enfin. Ce samedi après-midi, l'Autrichienne, championne du monde en titre du slalom, a remporté sa première course en Coupe du monde, en raflant le slalom d'Are en Suède. Le podium est complété par l'Américaine Mikaela Shiffrin (+0''72), meilleur temps de la première manche, et par la Suissesse Wendy Holdener (+1''65). Après sa première manche complètement ratée, Petra Vlhova effectue une très belle remontée, passant de la 27e à la huitième place. La Slovaque en profite pour rester en tête du classement général de la Coupe du monde de ski alpin et de celui de la spécialité.

Are Le coup de tonnerre : Shiffrin au top, Vlhova en perdition IL Y A 4 HEURES

Le jour de ses 26 ans, Mikaela Shiffrin ne remportera donc pas un 47e slalom, une 70e course de Coupe du monde. L'Américaine a toutefois signé un 104e podium, en prenant la deuxième place de ce slalom, malgré sa première manche parfaite. Cette fois, la native de Vail est tombée sur plus forte qu'elle.

Vlhova compte désormais 96 points d'avance en tête du général

Sa dauphine plus tôt dans la journée a livré une seconde manche magnifique. Partie en 29e position, Katharina Liensberger a signé le deuxième meilleur temps de ce second acte, en ne cessant d'accentuer son avance au fil du parcours. A l'arrivée, son avance, qui n'était que de 73 centièmes à l'issue de la première manche sur Holdener, partie deux dossards avant elle, a été portée à 1''65 sur la Suissesse, qui signe toutefois un nouveau podium (3e). Intouchable, la championne du monde en titre de la spécialité, deuxième du slalom de la veille à Are, ouvre enfin son compteur en Coupe du monde, elle qui est désormais montée sur sept des huit podiums de slalom cette saison.

De son côté, Petra Vlhova a bien limité la casse, après son énorme erreur en tout début de première manche. Grâce au meilleur temps de la deuxième manche et à un gain de 19 positions au classement, la Slovaque marque 32 points au classement général de la Coupe du monde, ce qui lui permet d'accentuer son avance sur la Suissesse Lara Gut-Behrami, puisque 96 unités séparent désormais les deux skieuses.

Seule Française au départ de cette seconde manche, Nastasia Noens, 12e de la première manche, prend la 23e place finale. Vingt-quatrième au classement général de la spécialité, la Tricolore sera de la partie à Lenzerheide en Suisse. C'est là que se disputeront les finales de la Coupe du monde de ski alpin féminin, le week-end prochain.

Are Tout en maîtrise, sans à-coups, Shiffrin a dominé le 1re manche du slalom IL Y A 5 HEURES